Partorisce tre anni dopo l’operazione per tumore all’utero

Lanciano - E’ diventa mamma nonostante, tre anni fa, le è stato diagnosticato un tumore della cervice uterina, che viene normalmente trattato con la rimozione dell’utero. La bella storia viene da Chieti: all’ospedale Santissima Annunziata una 31enne ha dato alla luce ieri una bimba, nata con parto cesareo Il professor Sergio Costantini del policlinico San Martino di Genova a sottoporla , nel settembre 2018, a un intervento di trachelectomia radicale, che consente di conservare corpo uterino, fertilità e la speranza per le giovani donne di non dover rinunciare per sempre a una gravidanza.

Il cancro al collo dell’utero è la prima causa di morte al mondo per tumore ginecologico e il primo tumore in assoluto per cui sia stata riconosciuta una causa infettiva, il papilloma virus umano, per cui da 15 anni esiste un vaccino in tre dosi. Nella metà dei casi colpisce donne tra 35 e 55 anni ma la mortalità sta diminuendo grazie alla prevenzione con screening come il Pap-test e l’Hpv Dna: una diagnosi precoce salva la vita.