Pasqua di Gioia a Scicli, un nuovo VIDEO del 2024

Scicli - Approfittiamo di una foto scattata da Tonino Trovato quest'anno per ripoporre un video che Ludovica ci ha regalato e realizzato nella Pasqua 2024 in via Francesco Mormina Penna. Il Cristo Risorto di Scicli traballa sulle note dell'Inno al Gioia di Vinicio Capossela.