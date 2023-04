Pasqua, domenica alle 13 attesa pioggia a Scicli

Scicli - Le previsioni dicono che pioverà solo un'ora, tra le 13 e le 14 di domenica 9 aprile, giorno di Pasqua 2023. A Scicli è l'ora in cui avviene l'uscita del Cristo Risorto. Che la festa si faccia e che vi sia una importante presenza di fedeli e turisti non vi è dubbio. Il tema è semmai l'eventuale ritardo nell'uscita della statua per preservare la scultura lignea dai danni della pioggia.

A Scicli vi è la convinzione che quando il Cristo Risorto uscirà dal Santuario di Santa Maria La Nova non pioverà. Bisognerà attendere a questo punto le prossime ore per affinare le previsioni e capire quando pioverà, se pioverà.