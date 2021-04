Pasquetta deserta: solo polizia in giro, le violazioni sono al chiuso VIDEO

Ragusa - Un po’ il ritorno della paura del Covid, un po’ i maggiori controlli su strada: la tanto temuta Pasquetta è andata deserta nelle città siciliane. Postiamo in coda i video girati ieri da alcuni residenti a Catania, Palermo e Agrigento, che mostrano piazze e vie vuote, animate solo dai posti di blocco della polizia. I dati del Viminale sulle ispezioni di Pasquetta saranno pubblicati nel pomeriggio ma intanto domenica sono state altre 96.098 le persone controllate in tutta Italia, di cui 2.405 multate e 26 denunciate. Riguardo alle attività ed esercizi commerciali, su 10.423 verifiche sono stati 83 i titolari sanzionati, con 23 provvedimenti di chiusura.

Sull’Isola la maggior parte delle violazioni, come già successo sabato e domenica, avvengono ormai all’interno delle abitazioni. Lunedì a Marsala, nel trapanese, gli agenti sono ricorsi addirittura ai droni per smascherare una bisca clandestina allestita in un appartamento in barba a ogni disposizione anti contagio: 15 denunciati, incluso il padrone di casa. Ma c’è la seria possibilità che i “ritrovi” non autorizzati e a rischio infezione siano molti di più di quelli che le forze dell’ordine riescono a scovare ogni giorno.