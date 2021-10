Passaggio della campana del Kiwanis a Scicli

Scicli - Ieri 10 ottobre, presso l’elegante cornice dell’Hotel Acqua Marina, si è svolto “Il Passaggio della Campana” del Kiwanis Club Scicli. Nella Di Stefano si è insediata come Presidente per l’anno Sociale 2021/2022 succedendo a Aurora Fiderio che molto commossa ha relazionato su quanto fatto dal Club in questo anno particolare causa COVID.

Il club si è arricchito ieri di un nuovo socio, il Dr. Franco Valenti, membro del Board Internazionale del Kiwanis. Giornata particolarmente riuscita per la presenza di quasi tutti i soci e della presenza del Lgt. Governatore della Divisione Sicilia 3 Sud est. Tutto perfetto per l’organizzazione curata dalla Segreteria del Club Concetta Occhipinti.