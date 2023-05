Un passo in meno nella rincorsa, documentario su Owen e Long

CATANIA, 22 MAG "Un passo in meno nella rincorsa", questo fu il suggerimento che Luz Long diede a Jesse Owens, in nome della sportività e del prestigio di competere nella finale del salto in lungo alle Olimpiadi di Berlino del 1936. Poi l'altleta tedsco fu sconfitto dal collega Statunitense, ma ci fu l'abbraccio tra i due, la corrispondenza mai interrotta, neppure dal campo di battaglia dove Long fu spedito. In Sicilia, il 14 luglio del 1943, Carl Ludwig Hermann Long detto "Luz" trovò la morte durante l'operazione Husky. Oggi riposa nel Sacrario Militare Germanico di Motta S. Anastasia, nel Catanese. Il giornalista Domenico Occhipinti, con Guglielmo Distefano, a ottant'anni dalla morte di Long, ha deciso di raccontare questa storia realizzando un documentario, con un trailer su YouTube che ne anticipa l'uscita. La narrazione storicosportiva è stata affidata a un'intervista al giornalista Federico Buffa e per gli eventi bellici dell'Operazione Husky ha contribuito lo storico Ezio Costanzo.

"Mi ha colpito molto spiega Occhipinti la messa all'asta della medaglia d'argento, battuta nell'ottobre del 2022 alla cifra record di oltre 488 mila dollari e che, dunque, non appartiene più né alla sua famiglia né alla collettività. C'era la voglia di dedicare il mio secondo documentario a mio padre, che mi ha trasmesso passione per lo sport, i suoi sani principi e quel modo di guardare il mondo, fondamentale, per raccontare una storia così grande". La scelta di Buffa e Costanzo la spiega perché sono "le figure, secondo me, più autorevoli e in grado di trasmettere passione e profondità ai giovani, spero tanti, che vedranno questo documentario nel quale sono anche protagonista di una consegna simbolica quanto emozionante".

La produzione del documentario indipendente è di Domenico Occhipinti, che ne è anche autore e regista, e di Guglielmo Distefano che ha girato le riprese in Sicilia, diretto la fotografia e curato il montaggio. (ANSA).