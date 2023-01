Pasta con il cavolfiore e il guanciale croccante è un primo piatto di stagione sfizioso e gustosissimo, ideale da proporre nel menu abbinato a un antipasto light, che contenga pochi grassi e calorie e un contorno di verdure facile e veloce.

La ricetta della Pasta al cavolfiore e guanciale croccante è una ricetta sostanziosa, semplice nella preparazione, che accontenterà anche i palati più difficili che potrete preparare da Novembre fio ad Aprile

La Pasta al cavolfiore e guanciale croccante è la pietanza perfetta per chi vuole mettere a tavola il gusto tradizionale e genuino della dieta mediterranea, e come piatto è un ottimo ambasciatore della migliore cucina italiana nel mondo. Io ho utilizzato come formato di pasta i paccheri, ho unito il broccolo siciliano con il quale ho realizzato una crema veloce e unito il guanciale croccante.

Una versione della tipica e più conosciuta pasta con i broccoli “arriminati”

Seguite i consigli per la preparazione dei Paccheri con broccoli e guanciale e procuratevi degli ingredienti di prima qualità: il successo di questo primo di pasta è garantito!

Ingredienti per 4 perosne

360 g di pasta

1 broccolo non troppo grande

120 g di guanciale ( a scelta affumicato)

2 cucchiai di olio

1 spicchio d'aglio

1 peperoncino

formaggio pecorino grattugiato qb

Come preparare la pasta con i broccoli e il guanciale croccante

- Ridurre il Cavolfiore (broccolo) in cimette e cuocerlo in abbondante acqua salata.

- Scolatelo al dente ma non buttate via l’acqua, vi servirà per cuocere la pasta.

- In una padella scaldare due cucchiai d'olio, unite uno spicchio di aglio e il peperoncino sbriciolato. Quando l'aglio comincia a prendere colore toglietelo e unite i broccoli e fateli cuocere a fuoco dolce per 2-3minuti

Se volete avere un risultato più cremoso, frullate una parte di broccoli con il minipimer.

A parte rosolare il guanciale eventualmente scolandolo un po' dal grasso in eccesso, lasciare insaporire qualche minuto



Scolare la vostra pasta al dente e saltarla insieme ai broccoli e alla crema di broccoli per un minuto.

Mantecare bene e unire il vostro guanciale croccante .

Servire con una manciata di pecorino romano o se preferite con una manciata di pangrattato , pane “attuurratu” , la mollica di pane abbrustolita.

Se non avete del guanciale sostituitelo con la salsiccia e procedete alla stessa maniera.

Buon Appetito, Barbara