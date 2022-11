La pasta con i broccoli e la ricotta, a "pasta ca scramazzatura" in dialetto, è una preparazione tipica della zona del Ragusano.

La pasta con i broccoli in Sicilia è una ricetta tipica che ha molte “declinazioni”. Cremosa o asciutta, è un ottimo primo piatto di stagione, dove i protagonisti sono i broccoli verdi. Per questa ricetta ho utilizzato il il cavolo broccolo che è forse il più conosciuto, sicuramente il più utilizzato tra tutti.

Ha una caratteristica forma ad alberello con inflorescenze di colore verde scuro che si presentano più o meno compatta in base al livello di maturazione. Una volta pulito il cavolo broccolo, può essere utilizzato praticamente in ogni tipo di preparazione: il suo sapore delicato e allo stesso tempo leggermente dolciastro infatti lo rende adatto a primi

La pasta ricotta e broccoletti è una gustosa proposta ottima anche per coloro che intendono seguire un regime ipocalorico.

Gli ingredienti che la compongono sono essenziali e semplicissimi ma scoprite la particolarità e la bontà a mio dire della ricetta. Una ricetta povera della cucina contadina che apparteneva ai nostri nonni.

Ingredieni per 4 persone

- 500 gr di ricotta ragusana di masseria (un ingrediente tassativo per una perfetta riuscita del piatto) di tipo vaccino

- 2 broccoli verdi siciliani di media grandezza

- 400 gr di corallini o spaghetti sminuzzati

- Uno spicchio di agio, sale qb, peperoncino a piacere

Quetsa è una ricetta essenziale già a partire dai pochissimi ingredienti utilizzati.

Tuttavia la sua bontà deriva essenzialmente dalla qualità della materia prima utilizzata!

Procedimento

Lessate i broccoli (precedentemente lavati e divisi in cime) in abbondante acqua salata.



- Lessate i broccoli (precedentemente lavati e divisi in cime) in abbondante acqua salata e scolateli al dente. Fateli cuocere per circa 10 minuti

- Una volta cotti al dente (ma ovviamente non spappolati) scolatene una parte con la schiumarola e lasciatene circa un quarto della quantità totale.

- Non buttate via l’acqua di cottura dei broccoli.

- Riportate l'acqua di cottura a bollore e unite la pasta. Togliete con il mestolo l'acqua di cottura in eccesso ma non buttatela.

Vi servirà per terminare la cottura della pasta.

- In una padella, fate soffriggere in olio extravergine d’oliva, uno spicchio d’aglio e del peperoncino e unite i broccoli

Se necessario aggiungete un po’ d’acqua di cottura della pasta fin quando, i broccoli diventeranno come una crema.

Intanto ammorbidite in una ciotola la ricotta con qualche cucchiaio di acqua calda, e rendetela cremosa.

Mettete la pasta ancora al dente, nella padella con i broccoli e terminate la cottura, più o meno "brodosa"

Servite la vostra pasta e " scramazzatura", (broccoli) e unite la ricotta



Questa ricetta appartiene ai sapori di una volta e l'ho preparata con i ricordi del cuore, la preparava sempre la mia nonna paterna nelle giornate uggiose, buon appetito!

Barbara