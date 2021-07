Pasta con i tenerumi: la ricetta della minestra estiva siciliana

La pasta con i Tenerumi è un tipico piatto della cucina siciliana è una vera e propria specialità, una minestrina estiva. Tanto semplice da preparare quanto gustosa, questa pietanza è una via di mezzo tra una zuppa e un primo piatto di pasta. Protagoniste assolute zucchina lunga siciliana e le sue tenere foglie. Per i non siciliani, i Tenerumi sono le foglie di una Zucchina stretta e lunga dal colore verde chiarissimo. Sono foglie larghe a forma di ventaglio, dal colore verde scuro e dalla consistenza vellutata



La pasta con i tenerumi è una gustosissima ricetta della cucina siciliana, tipicamente estiva che è ottima anche se mangiata anche fredda.

Tradizionalmente viene preparata con gli spaghetti spezzettati, che si possono comprare già in questo formato o si ottengono rompendo quelli classici, con le mani, in più segmenti di 2-3 cm ciascuno. Gli spaghetti una volta cotta la verdura, vengono cotti nella stessa acqua e poi conditi, senza scolarli, con il pomodoro alla "picchio pacchio" una densa salsa di pomodoro fatta con olio, tanto aglio e i pomodori pelati. Per inciso anche il picchio pacchio è una specialità isolana, che qualcuno prepara con cipolla al posto dell'aglio, e che si usa sia per arricchire altre preparazioni, come nel nostro caso, sia come sugo per la pasta asciutta.

I tenerumi si trovano nel periodo estivo. Se avete la fortuna di trovarne in abbondanza, potete anche congelarli i tenerumi e utilizzarli per altre preparazioni.

Ingredienti per la pasta con i tenerumi

2 mazzetti tenerumi

mezza zucchina di tenerumi

500 gr pomodoro piccadilly

olio d'oliva

1 spicchio aglio

peperoncino facoltativo

sale

1 ciuffetto basilico

150 gr spaghetti spezzati o mezze mafalde

caciocavallo a tocchetti

formaggio grattugiato.

Come preparare la pasta con i tenerumi

Per realizzare la classica pasta con i tenerumi iniziate a preparare la salsa di pomodoro alla "picchio pacchio": in una casseruola fate imbiondire l'aglio nell'olio, quindi eliminatelo e unite i pomodori pelati tagliati a dadini. Mescolate, aggiustate di sale e lasciate restringere il pomodoro a fiamma bassa per 15-20 minuti. Spegnete il fuoco e tenete da parte. Prendete le foglie più sane e verdi dei tenerumi e sciacquatele sotto l'acqua corrente. Sgocciolatele bene e tagliatele a striscioline. Sbucciate la zucchina lunga con un coltello o con un pelapatate. (facoltativo ) Tagliatela a metà in senso longitudinale e poi a tocchetti.

Se non li avete acquistati già spezzettati, rompete gli spaghetti in più segmenti da 2-3 cm ciascuno. In una capiente casseruola portate a ebollizione abbondante acqua, unite i tenerumi e la zucchina e lasciate cuocere per 5-10 minuti. Nella stessa acqua con le verdure unite quindi gli spaghetti e cuoceteli per il tempo indicato sulla confezione. Scolate parte del liquido di cottura, unite il sugo preparato in precedenza e mescolate bene.

Dopo aver fatto insaporire il tutto per qualche istante, aggiungete una macinata di pepe, trasferite nei piatti da portata la pasta con i tenerumi e servitela con una manciata di formaggio caciocavallo grattugiato o a tocchetti e qualche fogliolina di basilico. Se lo desiderata unite un filo d'olio di oliva.



P.s Se desiderate una versione più asciutta, cuocete la pasta nella stessa acqua dove avrete cotto la verdura, scolatela e conditela con la salsa alla “picchio pacchio”. Provate anche la versione di pasta con “Tenurumi e cozze”



Buon appetito!