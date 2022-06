Pasta con la “cucuzza fritta”. Un primo piatto siciliano

La pasta con la zucchina fritta o pasta con la “cucuzza fritta” è un primo piatto caratteristico della cucina siciliana. E' una ricetta povera della tradizione palermitana, facile e veloce da preparare, un successone assicurato!

Originaria del territorio palermitano, questa preparazione è dedicata principalmente alle stagioni più calde. Si tratta di uno dei primi piatti più sfiziosi diffusi sull’Isola, pieno di gusto e anche abbastanza calorico.

Siano spaghetti o rigatoni o fusilli, con le zucchine fritte è tutto buono. Ho terminato il piatto con del pecorino grattugiato, voi potete benissimo utilizzare anche il caciocavallo o la ricotta salata.

La ricetta originale di questo primo piatto siciliano tipico prevede l’uso delle zucchine bianche di Sicilia, ma potete usare qualsiasi prodotto a vostra disposizione, purché sia genuino. Basta friggerle in abbondante olio e, in questo condimento, ultimare la cottura degli spaghetti.

Preparazione della ricetta per la pasta con zucchine fritte

Per cominciare, lavate le zucchine. Togliete le due estremità e, con un coltello, tagliatele a rondelle abbastanza sottili. Lavatele e mettetele a gocciolare in uno scolapasta.

Prendete una padella ampia e con fondo antiaderente. Sul fondo versate uno strato abbondante di olio d’oliva e mettetela sul fornello a scaldare. Unite due spicchi di aglio schiacciati

Successivamente unite le zucchine, formando un unico strato (non dovete sovrapporle).

Fate friggere le zucchine qualche minuto per lato, rigirando ciascuna rondella quando un lato è dorato. Man mano che sono pronte, sistematele in un piatto.

Intanto mettete a bollire, una capiente pentola con dell’acqua salata, per fare cuocere i vostri spaghetti.



Fateli cuocere per il tempo previsto come indicato siìulla confezione.

Dopodiché, una volta cotti, scolateli al dente ma tenente da parte un mestolo di acqua di cottura.



Dalla padella, togliete metà dell’olio usato per friggere. Aggiungete gli spaghetti cotti al dente e le zucchine fritte. Se gli spaghetti si asciugano troppo unite il mestolo di acqua di cottura della pasta.



Saltate il tutto in padella per qualche minuto, poi distribuite nei piatti.

Unite un trito di basilico e mentuccia fresca.

Aggiunte a piacere anche una spolverata di formaggio grattugiato, a “sentimento” e servite.

Io ho scelto del pecorino a voi la scelta tra ricotta salata o caciocavallo semi stagionato.



Quella della pasta con zucchine fritte alla siciliana, è una ricetta originale da non perdere. Preparatela per rendere speciale un pranzo e gustatela al momento, senza conservarla.

Buon appetito, Barbara