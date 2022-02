Oggi, 26 febbraio, si celebra il World Pistacchio Day, Vi propongo una ricetta veloce: la pasta con pesto di pistacchio, gamberi e pomdorini Pachino.

Per celebrare il pistacchio, questo frutto goloso e irresistibile, ma soprattutto salutare (contiene infatti proteine nobili, antiossidanti e polifenoli, inoltre, l’elenco delle sue proprietà benefiche è lunghissimo) vi propongo la ricetta di un primo gustoso, facile e veloce da preparare: pasta con pesto di pistacchi, gamberi e pomodorini Pachino.

Il Worl Pistacchio Day, festa mondiale è stata istituita per far conoscere e informare tutti sulle mille proprietà di questi gustosi semi verdi, a cui è difficile resistere.

La varietà italiana coltivata nel territorio siciliano, a Bronte, è una tra le più pregiate. Infatti il frutto che cresce e si sviluppa tra le sciare etnee è tutelato dal marchio di qualità Dop. Non a caso il pistacchio di Bronte è quello con il più alto prezzo sul mercato.



La ricetta di oggi sono dei paccheri con il pesto di pistacchi di Bronte gamberi e pomodorini, un primo piatto semplice e veloce ma dai sapori mediterranei, un primo dal gusto inteso da preparare sia con i gamberetti che in alternativa con i gamberoni.

L’idea mi è stata suggerita da un barattolo di pesto di pistacchi che ho in dispensa da Natale e che ero troppo curiosa di assaggiare e visto che oggi è il #pistacchioday ne ho approfittato. Devo dire che l’abbinamento è riuscitissimo. E’ un primo veloce da preparare, come dico sempre io a “prova di imbranato”, nel senso che è una ricetta perfetta anche per chi non è abilissimo ai fornelli.

Io ho utilizzato un pesto di pistacchi già pronto e dei gamberetti freschi. Ma volendo potete utilizzare anche dei gamberoni freschi o surgelati, certo la resa non sarà la stessa... scopriamo insieme la ricetta del #pistacchioday



Pasta con pesto di pistacchi gamberi e pomdorini Pachino

Tempi di cottura: 10 minuti

Tempo di preparazione: 15 minuti

Ingredienti per 2 persone:

- Paccheri di Gragnano: 200 gr ( o altro formato di pasta corta che preferite)

- pesto di pistacchi: 1 cucchiaio colmo

- gamberi o gamberoni: 12 circa

- vino bianco: mezzo bicchiere

- pomodori Pachino: 6-8 - olio d'oliva - aglio: 1 spicchio – sale – pepe – basilico fresco

Preparazione

Come preparare i paccheri con il pesto di pistacchio, gamberi e pomodorini

Per prima cosa pulite i gamberi staccando la testa dalla coda. Eliminate il carapace e il filo intestinale. Se avete poco tempo, fate fare questa operazione al vostro pescivendolo di fiducia.

Prendete una padella e versatevi un paio di cucchiai di olio d’oliva.

Aggiungete 1 spicchio d’aglio ( se preferite in camicia) e un pezzetto di peperoncino e non appena l’aglio comincia a soffriggere aggiungete le teste dei gamberi.

Tostate le teste per un paio di minuti e poi sfumate con il vino bianco.

Lasciate e vaporare l’alcol e lasciate cuocere le teste dei gamberi per paio di minuti schiacciandole con un cucchiaio per fare uscire la parte interna.

A questo punto, eliminate le teste e aggiungete i pomodori freschi spellati e tagliati a pezzetti.

Aggiungete del trito di basilico e lasciate cuocere il tutto per 3-5 minuti circa, fino a quando il pomodoro non si sarà ammorbidito un po’.

Se dovesse asciugarsi troppo, aggiungete mezzo mestolo di acqua calda.

Aggiungete i gamberi e dopo 1 minuto togliete dal fuoco.

Cuocete la pasta al dente e quando mancheranno 2 minuti alla fine della cottura trasferitela nella padella con il sugo di gamberi.

Mantecate la pasta aggiungendo acqua di cottura se necessario.

A cottura ultimata, togliete la padella dal fuoco e aggiungete il pesto di pistacchi.

Mescolate e aggiungete acqua di cottura per diluire.

I vostri paccheri con gamberi e pesto di pistacchi sono pronti.

Se avete la granella mettetene sopra una spolverata e servita la vostra pasta ben calda.

Buon appetito! Barbara