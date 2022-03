La pasta fresca con i cavoli e il pomodoro è una ricetta tradizionale della cucina tipica dell’isola molto diffusa nel Ragusano. La pasta condita con i cavoli ( in questo caso rapa o detto anche cavolo “trunzu” ) e il pomodoro è una ricetta povera di origine contadina che anticamente si prepara generalmente utilizzando la pasta fresca impastata a casa. La pasta poi viene cotta nell’acqua dove in precedenza era stato cotto il cavolo e condita con il cavolo verde, (cavolo rapa locale) prima sbollentato e poi ripassato in padella con un soffritto di aglio e l’aggiunta della salsa fresca di pomodoro.

Questo è un primo piatto, legato ai miei ricordi di bambina che preparavano molto spesso i miei vicini di casa. A Scicli, il paese dove vivo, la pasta cavoli e pomodoro si usava mangiare servita sullo “scanaturi”. I commensali, in genere tutta la famiglia, si riuniva a tavola e consumava la pasta cavoli e pomodoro nello scanaturi che fungeva da piatto. Lo scanaturi è la tavola di legno dove si impastava la pasta fatta in casa.

Il consumo di verdure spontanee per uso alimentare, vedi la pasta con i broccoli “arriminati”, è un’usanza molto diffusa nei paesi della Sicilia occidentale ed in molte aree dell’Isola.

Coltivato da sempre nella zona del Ragusano ma anche nella provincia di Catania, il cavolo trunzu è una particolare varietà di cavolo rapa, che è presidio Slow Food

Ingredienti per la Pasta cavoli e pomodoro ( 4 persone )

1 Cavolo Rapa, 350 di pasta fresca, 200 g di salsa di pomodoro, 1 spicchio di aglio,

Olio di oliva q.b.

Sale q.b,

100 g di formaggio grattugiato ragusano



Come preparare la Pasta fresca con i cavoli e il pomodoro

Pulite il cavolo eliminando le foglie esterne, poi con un coltello sbucciate la rapa alla base del cavolo e tagliatela a dadini

Mettete le foglie e la dadolata del cavolo a bollire in acqua per un quarto d’ora circa

Nel frattempo sbucciate lo spicchio di aglio e mettetelo a soffriggere in una padella con un filo d’olio extravergine.

Scolate il cavolo e saltatelo in padella insieme allo spicchio di aglio e ai pomodori privati della pelle e tagliati a dadini.

Salate e completate con del peperoncino fresco.

Nella stessa acqua in cui sono stati scottati i cavoli, cuocete la pasta. Scolatela al dente e saltatela pochi secondi nella padella con il cavolo e i pomodorini.

Servitela completando il piatto con una manciata di caciocavallo ragusano grattugiato.

Buon appetito, Barbara.

Consigli

Se per caso la pasta cavoli e pomodoro dovesse avanzarvi, vi assicuro che ripassata in padella il giorno dopo è ottima.