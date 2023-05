MARSALA, 08 MAG "Minaccia Bionda Tour" è lo spettacolo che la cantante Patty Pravo terrà al Teatro Impero di Marsala la sera del 14 maggio prossimo. Sarà l'unica tappa in Sicilia occidentale (il 12 maggio sarà a Barcellona Pozzo di Gotto) "In scena spiega una nota degli organizzatori scanditi dalla voce di Pino Strabioli, i successi, i ricordi, le storie e soprattutto la bellissima musica che hanno contraddistinto la vita di un'artista internazionale". Patti Pravo torna a calcare i palcoscenici a tre anni di distanza dal ciclo di concerti Red Tour. Lo spettacolo è organizzato dalla "Compagnia teatrale Sipario" di Marsala diretta da Vito Scarpitta, in collaborazione con "La Ri.ca. Eventi" di Grazia Riggio e con il patrocinio del Comune di Marsala. L'ex stella del Piper, spiega ancora la nota degli organizzatori, è "colei che trasforma il suo show in un convivio fatto di aneddoti, materiale video, confessioni e retroscena scanditi dalla voce narrante di Pino Strabioli, il tutto impreziosito dalle sue intramontabili canzoni". In scaletta Patty Pravo (vero nome: Nicoletta Strambelli) ha inserito i suoi brani "classici": Pazza Idea, Ragazzo Triste, Pensiero Stupendo, Il Paradiso, La Bambola, E Dimmi Che Non Vuoi Morire, non tralasciando però anche pezzi dalle sonorità più ricercate, nel pieno stile rivoluzionario. Lo stesso con il quale incanta il pubblico italiano dalla fine degli anni '60 ad oggi. "Non vedo l'ora di rivedervi" scrive Patty Pravo sui social mostrando la locandina del tour. (ANSA).