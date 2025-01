Per Conad Scherma Modica la festa continua

Modica - Appena conclusi i festeggiamenti per il quarantesimo della nascita di scherma Modica che ha celebrato il glorioso percorso quarantennale, la festa continua sul campo, anzi sulle pedane ed i protagonisti in questa occasione sono i giovani under 14 schermidori nelle specialità di fioretto e spada. Ad accogliere i 208 atleti provenienti dalle società siciliane di scherma è stato il Palasport di Melilli.

Ad assistere i 27 atleti di Conad Scherma Modica: 6 fioretto femminile, 11 fioretto maschile (la squadra più numerosa della prova), 3 spada femminile e 7 spada maschile c’era lo staff della Società Modicana al completo guidato dal Presidente Giovanni Cartia, dai Maestri Giancarlo Puglisi, Leandro Giurdanella, Stefano Pedriglieri, assente. . .giustificato il Maestro Eugenio Migliore impegnato a Parigi alla guida della compagine azzurra che ha partecipato alla Coppa del Mondo di fioretto che ha vinto la prova a squadre battendo il Giappone.

E dunque poco meno della metà dei giovani di Conad Scherma Modica partecipanti alla trasferta di Melilli sono andati sul podio: 3 vittorie, 4 al secondo posto e 6 sul terzo gradino del podio. Serena Stracquadanio è salita sul gradino più alto del podio nella categoria Fioretto Bambine tirando con la sua avversaria, amica e compagna di sala Giorgia Gurrieri classificatasi seconda. Le due schermitrici si sono alternate sul podio rispetto alla prima prova regionale di San Cataldo dove era stata Gurrieri ad avere la meglio.

“Faccio scherma da quattro anni e da tre anni tiro col fioretto in ferro ed il 2024 è stato il mio primo anno di agonismo – dice entusiasta con malcelato orgoglio Serena – sono, ovviamente, molto contenta di questo risultato, ho vinto e mi sono divertita. Le fa eco standole accanto la seconda classificata, Giorgia Gurrieri il cui volto raggiante esprime già tutto il suo entusiasmo. Contenta del risultato anche se sei arrivata seconda? Le chiedo; “Si certo, molto contenta, ho tirato bene e mi sono divertita.”

Altro gradino più alto del podio è quello conquistato da Francesco Agosta nella categoria Spada Maschietti. “Sono stato molto emozionato per tutta la durata degli incontri, ma mi sono divertito moltissimo - racconta sorridente Francesco, dopo l’ultima stoccata che lo ha portato alla vittoria - ero convinto di arrivare fra i primi tre” afferma con sicurezza dettata anche dalla conferma dei risultati: primo a livello regionale e nono nazionale l’anno scorso tra i maschietti. Conclude il tris di Conad Scherma Modica all’apice delle classifiche, Sofia Spadaro che vince nella categoria Fioretto Giovanissime nella quale si è disputato un derby di Scherma Modica; infatti le uniche a tirare erano oltre a Sofia, Noemi Cannata, seconda classificata e Celeste Guccione terza. Ulteriore conferma di Sofia, dopo la vittoria nella prima qualificazione regionale di S. Cataldo, preceduta dal titolo regionale 2024 e da una medaglia d’argento al campionato nazionale.

Il secondo posto è stato anche appannaggio nel Fioretto Maschietti di Rosario Barone che nella prima qualificazione di San Cataldo, al suo primo anno di agonismo, era arrivato al terzo posto. Gli chiedo se fosse certo di conquistare il secondo posto: “certezza non direi proprio - si schermisce Rosario - ma ero determinato a far parte dei top 5. Mi sono divertito, ma fin dall’inizio ero curioso di capire con chi dovevo tirare. Questo sport mi piace perché mi impegna: devi capire come arrivare al bersaglio, devi studiare la misura di affondo, devi studiare ogni avversario perché ognuno tira in maniera diversa”.

Secondo posto anche per Giovanni Barone nella categoria Fioretto Giovanissimi. Oltre alla già citata Celeste Guccione, sono arrivati sul terzo gradino del podio: Serena Marino nella categoria Fioretto Bambine, Lorenzo Lombardo nella categoria Fioretto Allievi, Gioele Flamingo, ex aequo con Francesco Parisi di Trapani Scherma e nella Spada Bambine Clara Maria Messina ed Emma Basile ex aequo. Queste le posizioni in classifica finale degli under 14 di scherma Modica al di fuori del podio: Samuele Giurato 6°, Gianmarco Iozzia, 7°, Matteo Fortunato 9° nel Fioretto Maschietti. Nel Fioretto Allieve, Flavia Figura occupa la settima posizione. Nella Spada Allievi, Francesco Avola è 10° su 24 finalisti, occupano rispettivamente la settima e diciassettesima posizione su 20 finalisti nella categoria Spada Maschietti, Giuseppe Di Stefano e Antonio Corallo, al diciottesimo posto su 24 finalisti si piazza Nicolò Regali nella categoria Spada Giovanissimi.

Mi è sembrato edificante, ritengo utile parlarne, sentire moltissimi “divertiti” indirizzato da genitori o accompagnatori ai giovani che si preparavano a tirare ed ancor più edificante ascoltare frequenti “mi sono divertita/o” pronunciato da molti giovani alla fine della loro prova. Questo purtroppo a fronte di uno spiacevole episodio di contestazione (davanti alla figlia ed in pubblico con espressioni non “commendevoli” rivolte ad una persona del pubblico che lo invitava a rimandare la “sceneggiata”) ad opera di un genitore non facente, certamente, parte di Conad Scherma Modica. Non sarebbe opportuno in manifestazioni importanti controllare rigorosamente che la presenza in parterre sia consentita non a tutti e che coloro ai quali è consentita siano muniti di apposito badge (cartellino) identificativo?