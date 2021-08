Per il sindaco di Pozzallo non c'è nessuna emergenza sbarchi

Pozzallo - "Anche nella giornata odierna sono continuate le operazioni di identificazione e trasferimento dei migranti dalla Ocean Viking alla nave quarantena “Azzurra”.

Il Prefetto di Ragusa Rainieri, insieme a tutte le forze di Polizia ed al Sindaco di Pozzallo, ha continuato a seguire di presenza le operazioni.

Inoltre, insieme al personale tecnico, si stanno seguendo e monitorando i lavori di ristrutturazione del padiglione centrale dell’Hotspot.

Tutto procede normalmente nell’assoluto rispetto delle norme sanitarie e dell’ordine pubblico all’interno della struttura portuale".

Così il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna.

"La città e i tantissimi turisti presenti continuano, in assoluta tranquillità, le loro vacanze.

Tutto questo è frutto del lavoro sinergico delle istituzioni territoriali, impegnate come sempre ad affrontare e risolvere i problemi.

A Pozzallo non c’è emergenza sbarchi perché, ancora una volta, i fatti sovrastano le parole di chi strumentalizza le sofferenze di tanti esseri umani, non esitando nemmeno davanti al rischio di danneggiare l’immagine di comunità che, al contrario, andrebbero indicate ad esempio per tutti".