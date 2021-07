Per la Rosolini-Ispica-Pozzallo il bitume prodotto ad Augusta

Ispica - Il tratto di autostrada Rosolini-Ispica-Pozzallo è stata realizzato grazie all’asfalto “pulito”, a chilometro zero della Sonatrach, della raffineria di Augusta. La produzione di bitumi è una delle specialties più importanti della raffineria, che vede la Sonatrach leader in tale produzione non solo nel mercato del sud Europa ma in tutto il quadrante del Mediterraneo. Negli ultimi anni, in particolare, l'industria aretusea è riuscita a penetrare in maniera significativa nel mercato nordafricano.

Una fornitura praticamente a km zero, vista la vicinanza della raffineria di Augusta con il cantiere autostradale. Questo significa che sono state risparmiate circa 50.000 kg di Co2 prodotte dal traffico veicolare necessario a trasportare l’asfalto da fuori Sicilia qualora l’approvvigionamento fosse avvenuto da siti al di fuori dei confini della Sicilia.

Intanto, l'inaugurazione della Rosolini-Ispica-Pozzallo (i lotti 6 e 7 della Siracusa- Gela) rinviata da troppo tempo, è ormai imminente.