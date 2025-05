Per la sua prima uscita Papa Leone XIV va a Genazzano. VIDEO

Roma - Per la sua prima uscita papa Leone XIV ha scelto Genazzano, in provincia di Roma, dove si è recato al Santuario della Madonna del Buon Consiglio, cara agli Agostiniani. "È una grande emozione tornare qui, in questo posto che ho da molti anni nel mio cuore. Avete un dono così grande, quello della presenza della Madonna, ma vuol dire che avete anche una grande responsabilità, come quella di una mamma con i propri figli, dovete essere anche fedeli". Così il Pontefice nel suo breve discorso per salutare la folla che si era radunata all'esterno del Santuario. Poi Prevost, tornato a Roma, ha fatto visita alla tomba del predecessore Francesco a Santa Maria Maggiore.

Prevost è arrivato a bordo di un Suv di colore scuro scortato dai gendarmi vaticani. Il Papa è entrato in chiesa, dove ha salutato i religiosi e si è fermato in preghiera, prima davanti all'altare e poi di fronte all'immagine della Vergine, dove con i presenti ha recitato la preghiera di Giovanni Paolo II alla Madre del Buon Consiglio.

Al termine, dopo la recita dell'Ave Maria e il canto del Salve Regina, il Pontefice si è rivolto a quanti erano in chiesa, salutando loro e il popolo di Genazzano riunito all'esterno: "Ho voluto tanto venire qui in questi primi giorni del nuovo Ministero che la Chiesa mi ha consegnato, per portare avanti questa missione come Successore di Pietro". E ricordando la visita fatta dopo l’elezione a Priore generale dell’Ordine di Sant’Agostino, e la scelta di "offrire la vita alla Chiesa", il Papa ha ribadito la sua "fiducia nella Madre del Buon Consiglio", compagnia di "luce, saggezza" con le parole rivolte da Maria ai servitori nel giorno delle Nozze di Cana, riferite nel Vangelo di Giovanni: "Qualsiasi cosa vi dica, fatela". Insieme alla comunità il Papa ha infine raggiunto una sala interna per un incontro privato.

Centinaia di cittadini hanno accolto con gioia l'arrivo del Santo Padre, in talare e zucchetto bianchi e con la stola bianca a bordi gialli avvolta alla vita. Alcuni fedeli si sono fermati a stringergli la mano davanti al Santuario ai Castelli Romani, al confine con la provincia di Frosinone. "È stata una grande emozione", il commento dei più. "Avevo saputo che sarebbe venuto già un paio d'ore fa, il paese è piccolo e la gente mormora - scherza una signora a Tv2000 -, sono stata la prima a incontrarlo ma non sono riuscita a dirgli nulla. È davvero un bel Papa".

Prevost ha mostrato una profonda devozione alla Madonna del Buon Consiglio, già in occasione della visita compiuta un anno fa. Allora si era raccolto in preghiera dinanzi all’immagine sacra, nella Basilica Santuario a lei dedicata, testimoniando pubblicamente il suo legame spirituale con questa antica devozione mariana. Una scelta, dunque, a due giorni dall'elezione non casuale per un'uscita pubblica di fatto a sorpresa.

Papa Leone XIV è poi arrivato alla Basilica papale di Santa Maria Maggiore a Roma, di ritorno dalla sua visita, a sorpresa, al Santuario di Genazzano. Il Pontefice rende omaggio e prega sulla tomba del suo predecessore, Francesco.