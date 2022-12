Perché a Scicli, non è Natale senza Iadduzzi!

Da quando il panettone è diventato il dolce tradizionale in tutta Italia, alcuni dolci di Natale siciliani sembrano finiti in secondo piano come i Jadduzzi, i biscotti tradizionali, confezionati principalmente a mano uno ad uno, ancora in alcune famiglie locali di Scicli.

I Jadduzzi, sono dei grossi biscotti il cui nome significa "galletti" che si preparano ancor a mano in molte famiglie locali, secondo la ricetta tradizionale di famiglia. Il ripieno è di miele, (miele millefiori), mandorle, arancia, cannella e niente zucchero. L'impasto esterno è fatto con acqua e farina di grano duro, lievito e un po' di miele. Dolci al punto giusto, aromatici, profumati e morbidi. Cominci con uno e non sai quando ti fermi.

Sono biscotti devozionali per “Cicìdda r’oru”, gesù bambino. In particolar modo il Gesù bambino, custodito nella chiesa di San Bartolomeo.

Cicidda r’oru è una splendida scultura lignea di fattura napoletana che è collocata sull’arca santa, una cassa reliquiario d’argento, ancora oggi custodita nella Chiesa di San Bartolomeo, che si porta in processione nel giorno di Natale.

I biscotti Jadduzzi, sono tipici del periodo natalizio, anche se ormai alcune pasticcerie della città li propongono tutto l’anno, la preparazione casalinga va scemando la tradizione, probabilmente per la laboriosità del procedimento e per scarsa voglia da parte delle giovani gerazioni, di preparare i biscotti in casa.

La tradizione siciliana è ricca di ricette che si preparano legate alle festività, che traggono origine da ricorrenze religiose e sono entrate a far parte della cultura dei luoghi.

A Scicli sono noti la testa di turco legata alla festa della Madonna delle Milizie e i Jadduzzi legati al Natale.

I Iadduzzi di Scicli sono biscotti a base di frolla, con un goloso ripieno a base di mandorle e miele. C’è anche chi include all’interno il vino cotto: ogni famiglia tramanda la sua ricetta, quindi è probabile che ne abbiate già assaggiato una leggermente differente dall'altra. Un tempo questi biscotti, il cui nome significa “galletti”, avevano una forma ’ a “x”. Anche se sono tipici delle festività, si trovano facilmente nelle pasticcerie durante tutto l’anno. Potete scegliere se coprirli o meno di glassa, nella ricetta trovate tutti gli ingredienti per realizzarli.

Anticamente, questi biscotti, si preparavano nei monasteri e nei conventi, successivamente le donne di famiglia si riunivano per prepararli tutti insieme, talvolta riunendosi anche con i vicini di casa che magari avevano a “stanza o furnu”, la stanza del forno. Era tradizione riunirsi tutti insieme per dare il via ai preparativi dei biscotti che avrebbero allietato le feste di Natale

A Scicli, era usanza preparare i dolci tradizionali in casa, quando ancora non esistevano le dolcerie o le pasticcerie. I lavori, si iniziavano a partire dal giorno di Santa Lucia, il 13 dicembre e via via ogni giorno si procedeva con un dolce diverso

Dopo Santa Lucia, le strade, i vicoli, risuonavano delle nenie della novena, musiche natalizie che contribuivano ad alimentare un clima d’attesa per un pranzo di Natale agognato tutto l'anno e le strade s’impregnavano di profumi e di odori. Anche nelle case più modeste si preparavano i dolci di Natale per regalarli poi ai parenti e agli amici, ai vicini di casa e suonatori della novena.

Si iniziava dalla Cubbaita, o “giggiulena”, il torrone di sesamo, mandorle abbrustolite e il miele. I preparativi, iniziavano giorni prima con il selezionare i semini di sesamo, raggruppandoli a mucchietti e passandoli sotto l’occhio attendo delle “cuciniere”, già dalla settimana prima. Perché per tradizione le donne di famiglia si riunivano tutte insieme e con una sorta di rituale, ognuna aveva il proprio compito per i biscotti vari: i palmetti, gli amaretti, i cardinali, i miscatieddi, i nucatoli, i biscotti con l’arancia e il miele e Jadduzzi. Perché a Scicli non è Natale senza Jadduzzi.

I Jadduzzi, fanno parte del patrimonio gastronomico di Scicli e non possono mancare sulla tavola per le feste di Natale insieme alla Cubbaita o “cobbaita”, i “palmetti” e i biscotti di mandorla.

Di solito i biscotti delle feste, si infornavano nel forno a legna dopo che si “panificava” e la temperatura del forno era adatta per cuocere i vari biscotti. Anticamente avevano una forma leggermente ad esse o di X , poichè considerati biscotti “devozionali”. I Jadduzzi sono una variante dei mustazzoli e sono molto simili anche alle Collorelle, (cuddureddi) che si preparano nel Calatino, diversi dai “cuddreddi” di Scicli. A Ragusa e a Modica, prendono il nome di Mucatoli o Nucatoli, questi a differenza dei biscotti di Scicli, sono aperti e la “marmara” è disposta sopra a filo.

I Jadduzzi si confezionavano in casa anche in occasione dei grandi eventi come, matrimoni o per le festività di Natale e di Pasqua. La loro preparazione avveniva in contemporanea con la preparazione del pane di casa ,quando il pane era cotto, il forno a legna aveva la temperatura giusta per cuocere i biscotti.

A Scicli non è Natale senza Jadduzzi poi magari c'è chi li preferisce con o senza "marmara"