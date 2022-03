Perché bere acqua e miele tutte le mattine: in molti lo fanno.

Bevi acqua e miele tutte le mattina e vedrai che risultati! Bere acqua e miele presenta numerosi benefici per l'organismo, soprattutto se assunti a digiuno.

La maggior parte di voi conoscerà sicuramente i benefici del miele e i suoi usi, sia estetici che culinari. Il miele è un alimento salutare, ricco di benefici e di molteplici proprietà che migliorano significativamente la nostra salute e ci aiutano a prevenire diverse malattie. I suoi effetti, inoltre, possono vedersi potenziati se si decide di bere acqua e miele. In molti già lo fanno e ora ti spieghiamo perchè dovresti farlo anche tu.

I benefici di bere l’acqua con il miele

E’ l’ultima moda del momento che sta impazzando sul web. Un sacco di persone ormai bevono acqua con il miele la mattina, proprio come fosse un rituale mattutino irrinunciabile.

Generalmente non siamo soliti a vedere unito l’utilizzo di questi due elementi. Tante volte ci si sente dire di bere acqua ogni giorno così da rimanere idratati o per eliminare i liquidi in eccesso.

Potreste perdere peso

Il miele è un alimento che ci fa sentire sazi e che ci aiuta a controllare l’ansia da cibo. Diluire un cucchiaio di miele in un bicchiere d’acqua potrebbe aiutarvi a perdere peso, poiché, oltre ad aumentare la sensazione di sazietà, controlla anche il meccanismo del cervello che causa il bisogno di assunzione di zuccheri.

Ma perchè unire all’acqua il miele?

La risposta è molto semplice. Questi due ingredienti sono in grado di donare al nostro corpo tantissimi vantaggi e benefici che renderanno questa combo irrinunciabile.

I benefici dell’acqua con il miele

Bere acqua con miele la mattina potrebbe davvero svotare il nostro stile di vita per via dei benefici di questi due elementi. Il miele è un prodotto totalmente naturale ottenuto dal duro lavoro delle api. E’ un alimento ricco di proprietà, motivo per cui andrebbe assunto il più possibile. Uno dei suoi effetti benefici è la sua azione antiossidante ed antinfiammatoria che lo rende molto utile soprattutto nei periodi invernali, dove è facile raffreddarsi.

Un cucchiaino di miele permetterà di ridurre in pochissimo tempo il mal di gola, grazie all’azione antinfiammatoria del miele.

Può essere usato anche come lassativo di origine naturale. Per sfruttare la sua azione lassativa al meglio l’ideale è bere al mattino una tazza di acqua calda con il miele.

Ciò permetterà di iniziare la giornata al meglio, stimolando la naturale azione dell’intestino evitando di soffrire di eventuali gonfiori allo stomaco.

Non bisogna poi dimenticare l’importante azione dell’acqua. Sappiamo tutti che il nostro corpo è composto al 60% da acqua e proprio per questo motivo è essenziale tenerlo sempre idratato.

Bere almeno 2 litri d’acqua al giorno, oltre a mantenere l’organismo idratato permetterà anche di migliorare la circolazione sanguigna ed evitare la formazione di ritenzione idrica.

Bere un bicchiere d’acqua calda con il miele la mattina quindi favorirà anche la nostra idratazione giornaliera. Inserite due cucchiaini di miele nell’acqua ancora bollente in modo che si sciolgano velocemente.