Perchè i No Vax hanno bisogno di farsi compagnia fra di loro

Fermi tutti, non stiamo dicendo che chi dice no al vaccino sia un asino.

Il titolo potrebbe indurre all’errore chi non conosce il paradosso di Buridano. Filosofia aristotelica, insomma, quisquilie. Troverete comunque una spiegazione sommaria alla fine dell’articolo.

Anche perché qui il problema non è il fieno ma il vaccino.

Il no vax non vuole vaccinarsi perché ha paura ed è molto ansioso. Poche convinzioni tengono dritta la barra di una barca che naviga lo stesso, però, verso la deriva dei negazionisti.

“Il covid non esiste, le vittime sono una invenzione della stampa che presta il fianco a uno Stato che ci vuole controllare tutti, chissà cosa c’è dentro il vaccino, io ci tengo alla mia vita” e, bla, bla, bla.

Un vero e proprio repertorio di frasi trita e ritrita ripetute per auto coinvincimento, come abbiamo già scritto più volte.

L’assioma più vero, attenzione allo spoiler, è tuttavia custodito nell’ultimo “bla”.

Basta convincersi che, in fondo in fondo, le vittime di Covid-19, se mai la pandemia esistesse, “non sono poi così tante” e poi “siamo sicuri che siano vittime di, e non solo vittime con, che col vaccino muoiono tutti” e bla bla, che “ti fanno firmare perché non si prendono la responsabilità”.

Bla, bla, bla.

È un problema di dissonanza cognitiva.

Ripetere quei bla bla fa stare meglio gli obiettori seriali; il bla bla ammortizza la tensione, perché accorgersi di avere sbagliato o di essere totalmente nel torto può essere psicologicamente molto faticoso e a dir poco insostenibile. I bla bla bla, sono linfa per il NoVax. Senza il bla bla bla, il no vax non esisterebbe.

Puoi dire di tutto e controdedurre ogni loro teoria, tanto vanno avanti lo stesso per la via che hanno impostato sul navigatore del nonsenso.

Alexa? Portami al Bla bla bla

Hey Siri? Leggimi l’ultimo Bla bla bla.

È tutto un bla bla bla per i no vax.

Il Novax evita il dibattito e il confronto con chi la pensa diversamente. I Novax stanno in tribù, circondati solo da persone che la pensano come loro, insomma tutta gente brava a selezionare quelle fonti di informazione che dicono le cose conosciute in quel mondo, portandoli a scartare o sottovalutare tutte le altre informazioni anche se affidabili. Il Novax elimina il dissenso. Vive coi paraocchi, silenziando le voci dissonanti. Censura. Si chiama così. Il Novax censura tutto ciò che non appartiene a quel mondo. E se sbaglia non lo capirà mai.

Che c’entra il bla bla bla con Buridano e il suo paradosso? Sicuramente nulla, ma era uno strumento di scrittura utilissimo per citare un asino.