Perché l’immunità di gregge non si raggiungerà e il Covid durerà anni

Per raggiungere l’immunità di gregge bisogna che la stragrande maggioranza dei paesi, non solo l’Italia, vaccini almeno il 70-80% della popolazione prima che inizia a svanire la copertura anticorpale dei primi a riceverlo. I ricercatori più pessimisti, d’ogni casa farmaceutica, ipotizzano una protezione dal Covid di appena 5-6 mesi prima che i già vaccinati debbano tornare a risottoporsi a un nuovo protocollo. Ammesso e non concesso che duri fino a un anno, per l’Italia significherebbe vaccinare 40-50 milioni di persone entro gennaio 2022: uno scenario, allo stato, fantascientifico. Sempre sperando che nel frattempo il virus, continuando a circolare, non muti in varianti impermeabili al sieri. Inutile ostinarsi a voler vedere il bicchiere mezzo pieno: i vaccini prodotti non bastano per tutti e l’accaparramento, da parte dei paesi che hanno finanziato le proprie aziende produttrici, è diventato peggio della corsa alla mensa di un villaggio turistico. A meno che il virus non s’indebolisca da solo, nel tempo, come pare stia avvenendo in India, di questo passo la convivenza forzata col Covid è destinata a durare anche oltre il 2022.

Per evitare che le regioni procedano ognun per sé pure sulla bozza di campagna vaccinale, il commissario nazionale Domenico Arcuri sta provando a mettere in piedi “una rete di ricerca e sviluppo" visto che l’Italia avrebbe le teste e le braccia per prodursi da sola i vaccini anti Coronavirus anziché pendere dalle labbra estere. Lo stesso sta facendo, ad esempio, la Francia con il suo Valneva. Forse col nuovo governo Arcuri sarà sostituito, fatto sta che quello Conte ha investito oltre 80 milioni di euro nel “promettente” vaccino nostrano ReiThera: un’iniezione di denaro pubblico criticata da molti scienziati – da Galli a Garattini, da Viola a Burioni – per il fatto che si potrebbero utilizzare le stesse strutture messe a disposizione del nuovo siero per produrci da noi quelli già testati, approvati e somministrati, cioè Pfizer e Moderna. Che poi è “italiano” per modo di dire: ReiThera è controllata al 100% dalla società svizzera Keires di cui il laboratorio di Castel Romano, alle porte della capitale, non è che un tentacolo nel nostro Paese. Agilmente conservabile, efficace al 92,5%, ne basterebbe una sola dose ma - tra autorizzazioni e distribuzione a regime – bene che vada le prime si vedranno solo a fine anno: troppo tardi comunque per evitare che a inizio 2022 si ricominci, in ordine, l’intera trafila di somministrazioni.