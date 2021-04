Perché le lampadine per auto sono così importanti

Le lampadine sono una componente fondamentale per la sicurezza quando si guida al buio. È necessario prendersi sempre cura dell’impianto di illuminazione dell’auto: le lampadine devono essere luminose, i vetri dei fari puliti e l’altezza dei proiettori deve essere corretta.

Quando cambiare le lampadine dell’auto

Le lampadine vanno cambiate immediatamente quando si bruciano. Purtroppo, non si può prevedere quando lo faranno, si può solo evitare di sottoporle a sbalzi di tensione, per esempio evitando di avviare l’auto coi fari accesi. In alternativa è sempre possibile sostituire una lampadina anche se funzionante con un modello dalle migliori prestazioni.

La durata dipende dal tipo di lampadina. Le lampadine alogene durano in media 1000 ore; quelle allo xenon circa 2000 ore, e man mano che si usurano emettono una luce sempre più tendente al rosa; Le lampadine Led possono durare anche fino a 100.000 ore.

Illustrazione dei tipi di lampadina presa da autoparti.it

Tipi di lampadine per auto

L’auto ha diverse lampadine con varie funzioni. Come vediamo nella foto, le lampadine per la luce di stop posteriore e lampadine per la luce della retromarcia hanno un attacco tondeggiante con dei pin ed in genere si montano e smontano ruotando la lampadina finché i pin non corrispondono alle scanalature. Le lampadine anteriori di abbaglianti e anabbaglianti hanno un attacco differente, il modello più diffuso è l’H7. In foto vediamo anche un faro allo xenon, che ha un attacco specifico. Le lampadine fendinebbia sono in genere H7 o H1. Le lampadine delle frecce, o indicatori di direzione, sono più semplici e si innestano a pressione di solito, mentre le luci dell’abitacolo sono di vario tipo, possono essere come quelle posteriori ma più piccole oppure avere la forma di un piccolo tubo o altre ancora.

Come cambiare le lampadine dell’auto

Il procedimento dipende molto a seconda del modello della vettura ed è sempre ben descritto sul libretto d’uso e manutenzione. Le lampadine anteriori si sostituiscono accedendo dal cofano. In genere c’è semplicemente un tappo da svitare per accedere all’alloggiamento, ma su alcuni modelli è necessario smontare il faro. La lampadina si rimuove con una leggera torsione. Lo stesso vale per le lampadine posteriori, accessibili dal vano bagagli. Ricordatevi di svolgere sempre l’operazione a fari spenti.