Perde controllo della moto e finisce sull'asfalto, muore Filippo, 43 anni

Palermo - Filippo La Barbera, di 43 anni èmorto in un incidente in via Lanza di Scalea a Palermo. L'uomo, che abitava nel quartiere Zisa, avrebbe perso il controllo del suo Piaggio Beverly, a pochi metri da un supermercato ed è finito per terra. I sanitari del 118 hanno constatato il decesso. Sono intervenuti gli agenti dell'infortunistica. Pare che la causa possa essere un avvallamento sull'asfalto proprio in quel punto, che potrebbe aver influito sulla caduta. La Barbera è finito a terra, morendo sul colpo. Indagini da parte dei vigili urbani, che hanno effettuato i rilievi.

Il dolore della moglie sui social

«Ti porterò per sempre nel mio cuore, non doveva andare così. Angelo nostro, proteggi soprattutto il nostro bambino». Parole piene di amore e di dolore, quelle della moglie di Filippo La Barbera, 43 anni, l'uomo morto ieri sera in un terribile incidente stradale a Palermo, in via Lanza di Scalea. La donna ha scritto poche righe sui social, dove dopo la notizia della morte dell'uomo, residente nel quartiere Zisa, in molti hanno voluto rendere omaggio a Filippo. «Un amicizia antica è un grande volere bene e rispetto. Mi ricordo le prime uscite e le mille avventure dei sabati sera le chiamate a mezzanotte per dirmi scendi andiamo a mare. Sei stato l unico amico che a 3 anni mi ha preso in braccio e mi cullavi per farmi stare calma, tu avevi 17 anni. Per molti anni abbiamo condiviso colazioni, pomeriggi insieme e anche il ritorno a casa dopo una lunga giornata di lavoro, riposandoci prima con un paio di birre e 4 risate. Ora sei con mio papà, chissà quante cose dovete raccontarvi. Ti voglio bene Filippo, sei e sarai uno dei miei più grandi amici e ti porto nel cuore. Proteggi tua moglie tuo figlio e tua sorella, rimarrai sempre vivo nei miei racconti e nella mia memoria, sappilo», scrive sempre su Facebook Maria, una sua amica.

Filippo aveva una macelleria in via Principe di Villafranca. Sul suo incidente indaga il personale dell'infortunistica della polizia municipale. Non è escluso che La Barbera abbia perso il controllo del suo scooter, un Piaggio Beverly, a causa di una buca che era sull'asfalto.