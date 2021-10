Perde la gamba a 21 anni per un cancro, Antonio apre una colletta

Niscemi - Antonio Cinquerrui è un 21enne di Niscemi che vive la sua giovinezza con una gamba amputata a causa di un sarcoma di Ewing di sette centimetri, che gli trovarono alla tibia destra quando aveva solo 14 anni: non ne sono bastati 7 di chemioterapia e interventi chirurgici per salvargli l’arto, dopo tutte le rinunce alle esperienze e alla spensieratezza che meriterebbe la sua età. Il calvario comincia nel 2014, quando al termine di una partita di calcetto avverte un forte dolore al ginocchio.

"Dopo diverse peripezie e diagnosi sbagliate, parto per Bologna - racconta - dove vengo sottoposto a biopsia ossea”, ed esce fuori il tumore maligno. Dopo 8 cicli di chemio e un’operazione per rimuovere la massa tumorale e ricostruire l'osso, i medici s’accorgono che la ferita ha un’infezione e a nulla valgono nuove cure e interventi in sala operatoria: non resta che l'amputazione, avvenuta lo scorso 10 giugno, qualche centimetro sopra la rotula. Antonio ha rinunciato a tutto, ma non alla speranza: l’unico sogno adesso è una gamba bionica, che gli permetta di tornare a correre e recuperare un po’ di normalità nella sua vita.

Ma costa 65 mila euro e né la famiglia né l’Asp nissena riescono a coprire i costi. Antonio però non s’è perso d’animo e ha aperto una raccolta fondi su Gofundme, (arrivata mentre scriviamo a 19mila euro) a cui chiunque vuole può contribuire. In verità, c’è anche un altro sogno: incontrare Cristiano Ronaldo, il suo calciatore preferito. Anche questo non facilmente realizzabile, ma chissà che al campione portoghese non giunga all’orecchio questa storia e voglia fargli una sorpresa. Intanto pensiamo alla gamba bionica, che è l’obiettivo più importante e raggiungibile.