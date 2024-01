Personale Ata senza stipendi

Ragusa - Carmelo Garofalo n,q, di Coordinatore provinciale dell’A.N.P.A. per la provincia di Ragusa, ha comunicato che ad oggi non sono stati ancora retribuite, al personale iscritto al sindacato (32 persone), le mensilità di novembre, dicembre, gennaio e in alcuni casi anche la mensilità di ottobre.

Al sindacato pervengono notizie che tanti altri supplenti della provincia di ragusa (circa altre 50 persone) non sono stati retribuiti. In sintesi per tutti i contratti in atto non c'è alcuna retribuzione.

"Inutile dire che la gente è esasperata poiché tre mesi senza stipendio portano solo disperazione -scrive Carmelo Garofalo a nome del sindacato-. Inoltre, informa che l’USR Sicilia con la nota n. 3293 del 24/01/24 comunica alle varie istituzioni scolastiche che tutti i contratti per sostituzione di personale assente assunto come organico PNRR sono revocati per mancanza di fondi. Pertanto, diversi dipendenti in questo momento stanno ricevendo revoche del proprio contratto di lavoro".