Pesce luna gigante pescato nello Stretto VIDEO

Messina – Il video dell’enorme pesce luna trasbordato a riva è comparso sabato scorso su Youtube, senza altre informazioni: impossibile stabilire se la pesca grossa sia avvenuta proprio quel giorno. Dalle immagini sembra trattarsi della sponda calabrese dello Stretto, in ogni caso il fatto è grave perchè si tratta di una specie protetta fin dagli anni 90: anche in caso di cattura accidentale, va immediatamente rigettata in mare.