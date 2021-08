Peter Stein ospite del Donnafugata Film Festival

Ragusa - Il DonnaFugata Film Festival ieri sera ha omaggiato il regista tedesco Peter Stein con la talk e la successiva proiezione del suo film “Sulle tracce di Goethe in Sicilia”, alla presenza del produttore Rino Sciarretta e a seguire con la pellicola “Klassen Feind”. Stasera attesa per il cast del film “Le sorelle Macaluso” della regista Emma Dante, che sarà in buona parte presente al Castello di Donnafugata con Donatella Finocchiaro, Serena Barone, Simona Malato, Susanna Piraino, Anita Pomario.

Ma prima, alle 20, la talk per la presentazione del romanzo “Psychokiller” (Perrone Editore) di Amy Pollicino e alle 21, per “L’isola come set” il regista Pasquale Scimeca, insieme alla produttrice Linda Di Dio, presenta “L’isola in Cantata”, un film che, attraverso la musica, narra la Sicilia crocevia di molteplici civiltà.