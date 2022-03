Pfizer, lavoratori siciliani in sciopero: arriva il nuovo vescovo

Catania – In corso dalle 22 di ieri notte lo sciopero dei lavoratori della Pfizer davanti allo stabilimento catanese: la serrata contro gli esuberi annunciati dalla casa farmaceutica miliardaria, che ha fatto fortuna col Covid, proseguirà almeno per tutta la giornata di oggi e non è escluso che continui anche nei prossimi con un sit-in permanente, in cui si alterneranno i dipendenti con le loro famiglie.

Chiedono risposte circa la mobilità per i 130 impiegati della fabbrica e relativo indotto, dopo che si è risolto con nulla di fatto anche l'ultimo incontro in prefettura tra l'ad dell’azienda americana, i sindacati e l'assessore siciliano al Lavoro, Antonio Scavone. Al presidio sarà presente in mattinata anche il nuovo vescovo di Catania, Luigi Renna (foto).