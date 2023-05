Piazza di Siena: secondo posto per la Sicilia

ROMA, 28 MAG Secondo posto per l'equipe Sicilia nella Coppa del Presidente a Piazza di Siena a Roma. Con questo piazzamento cavalieri e amazzoni siciliani si confermano fra le regioni più competitive a livello giovanile nella disciplina del salto ostacoli dopo la vittoria nella passata edizione. Dopo la terza posizione della prima giornata i ragazzi siciliani hanno recuperato un posto in classifica e conquistato la piazza d'onore, bruciando sul tempo la Puglia che ha chiuso al terzo posto. A vincere la Coppa del Presidente è stata la Lombardia.

Alla manifestazioni hanno preso parte 17 team in rappresentanza dei Comitati regionali Fise d'Italia.

Agli ordini del capo equipe Bruno Nasisi i siciliani hanno chiuso con un totale di 8 penalità i due percorsi previsti dal regolamento di gara: percorso netto per Martina Gervasi su Cascatina della Caccia dell'Horse paradise di Siracusa e Vito Di Salvo su Elixir du Paradis del Riders Club di Palermo, 8/4 per Gabriel Ortisi su Hermosa del Colle San Martino del Coach equestrian center di Augusta, 4/12 per Maria Vittoria Ciancico su Never For Get Me del Circolo Ippico Valverde di Catania.

Nella Coppa delle regioni pony, invece, la squadra siciliana ha chiuso al settimo posto con 26 penalità. A vincere è stata la Lombardina che ha chiuso davanti al Veneto e al Lazio.

"Salire sul podio della Coppa del Presidente ha detto Fabio Parziano, presidente del comitato Fise Sicilia è un'emozione indescrivibile. Sono felice per i ragazzi. Al galoppatoio di Villa Borghese si diceva che la Sicilia facesse agonisticamente paura e il risultato ha confermato le aspettative. Complimenti al capo equipe Bruno Nasisi e alla squadra. Un complimento anche al team dei pony che è stato un po' più sfortunato, ma per loro a Piazza di Siena era la prima volta e torneranno con più esperienza". (ANSA).