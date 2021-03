PiazzaPulita su la 7: le mascherine che non proteggono dal Virus

Gran parte delle mascherine in tessuto filtra quantità esigue di virus. Quelle chirurgiche non proteggono dall'aerosol. E quelle in stoffa sono un semplice accessorio d'abbigliamento.

Massimiliano Andreetta ha acquistato varie mascherine di stoffa e le ha fatte analizzare da un’azienda che si occupa di valutare la qualità dei tessuti e l'effettiva capacità di filtrazione. Dall'analisi di un dispositivo di protezione emerge che il filtro protegge al 15%. In altre parole, colui che indossa quella mascherina ha l’85% di possibilità di prendere il coronavirus. Ma oltre a non proteggere abbastanza, molte mascherine rischiano di soffocare poiché la consistenza respiratoria del tessuto è bassa. E neanche le chirurgiche risultano essere il dispositivo migliore per proteggersi dal Covid-19: filtrano i batteri, ma non proteggono dall’aerosol. L'inchiesta qui.