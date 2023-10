Pozzallo - Per chi fa una passeggiata nell'acqua bassa in spiaggia a Pozzallo è un incontro ravvicinato davvero impressionante. In questi giorni di caldo quasi estivo, in cui molti si recano a mare per gli ultimi bagni, è accaduto a più di un bagnante di imbattersi in alcuni piccoli pescespada che divertiti scorrazzano nell'acqua bassa impavidi e per nulla spaventati dalla presenza umana.

Vi proponiamo il video di un bagnante che gioca con il pescespada tra l'incredulo e il divertito.