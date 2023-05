Piero Pelù dedica El Diablo a Mattarella: lui è rock

Roma - "Dedico la prossima canzone a lui, perchè lui è rock: assorbe tutti i mali. Mattarella è rock". Così Piero Pelù sul palco del concertone del Primo Maggio ha dedicato la canzone El Diablo al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, spiegando che "lui ci unisce".

"Abbiamo un grande garante della nostra costituzione, e lui ci sta molto, molto simpatico. Mattarella è rock, esorcizza tutto il male", ha detto Pelù.

Pelù ha indossato una maglietta in cui appare Mattarella sorridente con una scossa elettrica sulla testa. “Porto con me il Presidente Mattarella, è il mio special guest: avrò il suo volto in versione punk, con una cresta rossa, riprodotto sul mio petto, qui sulla maglietta. Un gesto di grande simpatia e di vicinanza”, aveva annunciato Piero Pelù.

“Matta è assolutamente rock, è rock ‘a bestia’, e lo sta dimostrando ogni giorno che passa. Per non dire di quello che gli è toccato di vivere e subire dalle mafie”.

“Il Presidente sta assurgendo alla figura mitologica di Pertini, un Pertini attualizzato, si sta ritagliando questo ruolo forte e simbolico, tanto più significativo perché si palesa oggi. Ha difeso la Costituzione e la Resistenza, ha pronunciato la frase ‘Ora e sempre Resistenza’ che detto dal nostro Presidente ci inorgoglisce, ti fa pensare molto sul perché abbia sentito la necessità di dirlo”.