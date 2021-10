Pino Cuttaia apre l’Uovo di Seppia a Milano

Licata - Pino Cuttaia inaugurerà a fine novembre Uovo di Seppia Milano, il bistrot che segna il suo debutto all’Ariosto social club, spazio poliedrico che ospita appartamenti di lusso per affitti di breve periodo, Gym e Spa e la boutique di Valeria Benatti. Lo chef stellato agrigentino porterà nel capoluogo lombardo la tradizione siciliana, con apertura da colazione a cena e formula all day dining. Il locale sarà aperto per tutta la settimana, dal lunedì alla domenica, offrendo oltre a brioche e torte, come la sbrisolona di ricotta, anche ricette salate come l’uovo al tegamino con bottarga.

“Finalmente inizia la mia avventura a Milano - dice Cuttaia -, amo questa città, aspettavo solo il momento e il progetto giusto. Ariosto Social Club è uno spazio particolare, innovativo che racchiude in un unico luogo stile e comfort. E io farò la mia parte per consentire agli ospiti di vivere un’esperienza da ricordare. Costruirò un’alchimia tra la mia Sicilia e il Nord Italia, alcune ricette avranno ispirazioni, tecniche o ingredienti del Settentrione, come il risotto allo zafferano con ragù di triglia e finocchietto, che, alla fine, non è altro che un’arancina scomposta”.

La cucina sarà il luogo per reinventare i ricordi e celebrare stagioni e simboli della storia gastronomica della Sicilia e non solo: spatola a beccafico, gnocchi fatti in casa al pomodoro, tagliatelle «lepre-mare». “E’ un grande onore per noi ospitare Pino Cuttaia - afferma Emanuele Vitrano Catania, proprietario di Ariosto Social Club -, siamo entrambi siciliani e lo chef sarà un nuovo punto di partenza. Uovo di Seppia Milano completa un progetto molto ambizioso e composito che offre alla città uno spazio esplorativo, all’interno del quale il cliente può immergersi completamente per vivere appieno l’anima del luogo in una condivisione di valori”.