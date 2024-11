Pino Daniele, morto il fratello Carmine: complicazioni dopo il trapianto di cuore

Napoli - Addio a Carmine Daniele, fratello maggiore del cantautore Pino. L'uomo è morto in ospedale a Bari a 66 anni in seguito a complicanze susseguenti a un trapianto al cuore. Sì, lo stesso cuore di cui soffriva Pino e anche gli altri fratelli: Salvatore, scomparso l'1 giugno 2021; Nello, anche lui operato al cuore.

Era noto con il soprannome "'O Giò", con cui era solito chiamarlo Pino Daniele.

L'artista gli dedicò anche un brano, I Got the blues:

«'O Giò che voglia 'e te vedè

me manca assaje 'na compagnia

mo nun sò buono cchiù a parlà

e nun conchiure ma

i got the blues

i got the blues on me

'o Giò i' forze nun torno cchiù

'e cammenate senza Dio

purtavo 'o tiempo e ce parlavo 'acoppa

e sotto sotto stevemo bbuono accussì

i got the blues on me

i got the blues accussì».

Nel 2016 Carmine Daniele si rese protagonista di una polemica, in seguito all'intitolazione di un vicoletto a Pino Daniele, nei pressi di Santa Maria la Nova. «Mio fratello ha portato la cultura napoletana nel mondo, meritava una piazza, non un vicoletto. Per ora ci accontentamo, speriamo di ampliare l'omaggio» disse. Carmine è morto all'indomani della presentazione dell'inedito brano "Again" di Pino allo stadio Maradona.