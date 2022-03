Pioggia all’interno, sole sul mare: sul ragusano -7°C in 2 giorni

Ragusa – Ancora qualche nuvole nelle prime ore della mattinata e poi il sole tornerà a splendere sulla provincia ragusana. Oggi la temperatura massima raggiungerà i 22°C diurni sul litorale e la minima non scenderà sotto i 10°C notturni. Nella notte, però, le nubi torneranno ad addensarsi in cielo e venerdì primo aprile non è escluso qualche debole e isolata pioggia nell’entroterra ibleo. Le massime caleranno bruscamente a 17°C e le minime a 9°C.

Anche sabato 2 le aree interne del ragusano saranno più soggette ad annuvolamenti e a sporadici piovaschi, mentre sulla costa i cieli si manterranno più sereni. Da domenica 3 il tempo inizierà lentamente a ristabilirsi ma in queste due giornate la colonnina di mercurio proseguirà la sua discesa nei valori massimi, che si assesteranno sui 14°C, ma anche minimi, che caleranno a 6°C. I mari resteranno molto mossi e i venti soffieranno tesi per tutto il fine settimana. Per ogni dettaglio, vi rinviamo al servizio meteo dell’Aeronautica militare.