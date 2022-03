Pioggia calda a metà settimana: il meteo in provincia di Ragusa

Ragusa – Lunedì mattina ancora un po’ ventoso e nuvoloso, specie sulla costa, ma col passare delle ore il sole sbucherà dalle nubi e fino a martedì 29 marzo regalerà al territorio ragusano tempo soleggiato e temperature: oggi le massime toccheranno 18°C, mentre domani arriveranno a 20°C; più stabili le minime, che non scenderanno mai sotto i 10°C durante tutta la settimana.

Mercoledì 30 il cielo tornerà coperto, i venti tesi e nella notte sono previste delle deboli piogge. La colonnina di mercurio subirà un calo solo nei valori massimi, che caleranno sui 16°C, per risalire però subito a oltre 20°C da giovedì. Le nuvole, tuttavia, non abbandoneranno mai del tutto la provincia iblea, che anche il prossimo weekend continuerà ad essere preda di una circolazione depressionaria altalenante, fatta di annuvolamenti e parziali schiarite, ma ci sarà occasione di riaggiornarci. Intanto, per ogni dettaglio in tempo reale, vi rinviamo al servizio meteo dell’Aeronautica militare.