Pioggia tra sabato e domenica: il meteo del weekend

Ragusa – Cieli in prevalenza sereni e venti moderati oggi, sulla provincia di Ragusa: l'irruzione fredda dei giorni scorsi si affievolisce, lasciando spazio al rinforzo dell’alta pressione da ovest. Le temperature oscilleranno dai 2°C di minima notturna nell’entroterra ai 17°C diurni sulla costa. Le correnti occidentali, più miti ma umide, trasporteranno tuttavia della nuvolosità sui cieli iblei che, nella giornata di venerdì 11 marzo, si alternerà ancora a delle ampie schiarite. La forbice termica si richiude tra i 5°C di minima e i 15°C di massima.

Le nubi s’intensificheranno però sabato 12, e in tarda serata non è escluso qualche debole e breve piovasco. La perturbazione durerà fino all’alba di domenica 13, quando il tempo si ristabilirà gradualmente col passare delle ore grazie ai venti forti, che spazzeranno via le nuvole permettendo al sole di tornare a far capolino. In queste due giorni le temperature minime resteranno stabili sui 4-5°C, mentre le massime caleranno ulteriormente attorno ai 12-13°C. I mari si manterranno generalmente mossi Per ogni aggiornamento in tempo reale, vi rinviamo come sempre al servizio meteo dell’aeronautica militare.