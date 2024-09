Piove in provincia di Ragusa, ed è notizia

Ragusa - Stanotte ha finalmente piovuto in tutta la provincia di Ragusa (nella foto, Scicli), anche nella fascia costiera, per la prima volta.

Meteo, arriva l'autunno. In settimana l'Italia sperimenterà un clima autunnale con un sensibile abbassamento delle temperature e precipitazioni sempre piu forti e diffuse. L'intensa perturbazione che ha colpito il Centro-Nord nella giornata di domenica, nelle prossime ore abbandonerà lentamente il Nordest con le ultime piogge e farà piovere diffusamente al Centro-Sud con precipitazioni che potranno risultare abbondanti su Campania, Abruzzo, Molise, Calabria tirrenica e Sicilia. I venti inizieranno a disporsi dai quadranti settentrionali (Maestrale).

Ciclone autunnale

Dopo questa fase di maltempo il Paese sarà in attesa dell'arrivo della seconda perturbazione. Dopo un breve break previsto per martedì, a partire dal pomeriggio di mercoledì 11 settembre le regioni del Nord ritorneranno a vedere la pioggia. Ciò è dovuto all'arrivo di un ciclone di stampo autunnale; alimentato da aria piuttosto fredda in quota, il vortice provocherà un deciso abbassamento delle temperature. Il centro depressionario interesserà l'Italia soprattutto nelle giornate di giovedì e venerdì con precipitazioni diffuse, spesso sottoforma di temporale o anche nubifragio che dal Nord si porteranno rapidamente verso il Centro e il Sud.

Freddo, neve e temporali

Il crollo delle temperature favorirà inoltre l'arrivo della neve sulle Alpi; giovedì i fiocchi potranno cadere fin sotto i 1800 metri sul Trentino Alto Adige e a 1200-1300 metri sui confini alpini e zone vicine. Venerdì la quota è attesa in ulteriore calo, segnatamente sul Triveneto. Assieme alle piogge, rinforzeranno i venti che ruotando intensamente attorno all'occhio del ciclone, potranno provocare le prime mareggiate sulle coste tirreniche ingrossando il Mar Tirreno. I dati appena arrivati indicano che la perturbazione autunnale collegata al ciclone lascera l'Italia gia nel corso del weekend 14-15, ma il suo transito ci farà piombare in pieno autunno. Le temperature potranno perdere anche 15 gradi con valori massimi anche sotto i 20 gradi al Centro-Nord.