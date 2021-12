Piove nel treno Trapani-Marsala VIDEO

Trapani - Mentre i Frecciabianca ingranano la marcia, nei convogli regionali delle province escluse continua letteralmente a piovere sul bagnato: il treno in questione è sempre lo stesso Trapani-Marsala “a pedali” di fine ottobre, il nuovo filmato è stato girato però nel weekend da un altro passeggero.

Troppo breve per capire se si tratti di infiltrazione d’acqua piovana o perdita di un qualche impianto di areazione, di cui dubitiamo tuttavia sia dotato. Di sicuro, non è normale viaggiare in queste condizioni. Su 403 convogli monitorati in due giorni dal comitato dei pendolari siciliani viaggiatori, 85 sono arrivati tardi e 25 sono stati soppressi (Frecciabianca inclusi).