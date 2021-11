Piove tra domenica notte e lunedì mattina, poi sole: il meteo sul ragusano

Ragusa - La giornata si è aperta col sole sulla nostra provincia e il cielo rimarrà sgombro da nubi per gran parte delle 24 ore, solo dalla tarda sera si annuvolerà e, tra la notte e la mattina, sono previste piogge di intensità crescente, che localmente potranno avere anche carattere temporalesco. Già dal pomeriggio di lunedì 22 novembre, tuttavia, la perturbazione perderà forza e la serata sarà serena. In tutto, non sono attesi più di 15mm di acqua. In questi due giorni le temperature oscilleranno tra i 18-19°C diurni lungo la costa e gli 11-12°C dell’entroterra.

Da martedì 23 un campo di alte pressioni abbraccerà la Sicilia, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Qualche addensamento nuvoloso in più, sul territorio ibleo, nella giornata di mercoledì 24. La colonnina di mercurio non segnerà però balzi in avanti, anzi le minime notturne caleranno fino a 8-9°C nelle aree interne. Le nuvole torneranno giovedì 25, quando non è escluso qualche debole piovasco, ma già da venerdì 26 il cielo dovrebbe ripulirsi. Per tutta la prossima settimana i mari si manterranno mossi e i venti tra il debole e il moderato. Per ogni aggiornamento in tempo reale vi rinviamo al servizio meteo dell’aeronautica militare.