Pippo ha trovato fungo rarissimo, da 5 chili e 200 grammi

Ragalna, Catania - Lui è Pippo Pappalardo, detto Barchitta, ed è originario di Ragalna, è un operaio della squadra antincendio della Forestale di Nicolosi, ed è l’autore di un eccezionale ritrovamento di funghi nei monti Caronia, nel Messinese. Ha trovato un fungo rarissimo, il cosiddetto “Criniera di leone”, tra l’altro con il peso piuttosto consistente di 5,2 chilogrammi. Dal colore biancastro, è un fungo commestibile, molto pregiato e saporito ed è noto anche perché viene utilizzato come medicinale.

Pippo Pappalardo ha condiviso questa sua gioia con gli amici, in molti si sono congratulati con lui per il fungo trovato nelle campagne del Messinese e con i suoi amici ha gustato il fungo, che è originario del Nord America e Asia e che cresce raramente in Sicilia