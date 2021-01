Pista ciclabile Donnalucata-Playa Grande, 200 mila euro da Regione

Scicli - Inizia a concretizzarsi il sogno di una pista ciclopedonale che collegherà Donnalucata a Playa Grande. L’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, ha dato notizia ieri del finanziamento di 200 mila euro in favore dell’opera pubblica.

La Regione attingerà ai fondi della riqualificazione urbana.

A darne notizia il sindaco di Scicli, Enzo Giannone, che ringrazia l’on. Orazio Ragusa per l’impegno nei confronti della Giunta di Governo regionale.

Il progetto è stato curato dall’ufficio tecnico del Comune di Scicli, dall’ingegnere Andrea Pisani e dall’assessorato retto da Viviana Pitrolo, in condivisione col vicesindaco Caterina Riccotti.

Rispetto all’opera esiste anche una campagna di crowdfunding avviato dalla fondazione Confeserfidi, con alcune associazioni di ciclisti, camminatori, portatori di handicap, e cittadini in genere, che hanno già raccolto 8 mila euro.

E’ tra gli obiettivi dell’amministrazione dare vita a percorsi sostenibili che valorizzino il territorio e il turismo legato alla fruizione ciclopedonale del paesaggio. Nel Piano Triennale delle Opere pubbliche è inserita la realizzazione di una pista ciclabile che attraversi tutta la fascia costiera; nella revisione del Piano Regolatore la mobilità sostenibile è fra le linee guida della nuova progettazione urbanistica di Scicli.

Soddisfazione del comitato promotore

Non poteva avere epilogo migliore la raccolta fondi organizzata dal comitato promotore formato da semplici cittadini e da associazioni sportive, culturali e socio economiche (Fondazione Confeserfidi, Auser Scicli, Gli Amici del Pedale, Pieri Pieri pi Scicli, Giovani vite da amare nel ricordo di Dario Campo, il Brandificio) che nei mesi scorsi hanno promosso una raccolta cittadina di fondi attraverso una campagna di crowdfunding, appoggiata e favorita fin da subito anche dall’Amministrazione comunale e dalla ConfeserFidi.

Ed in appena 3 settimane dal lancio già erano stati raccolti ben 8 mila euro, con donazioni provenienti da ogni parte d’Italia.

Il progetto consiste nel realizzare una pista ciclo pedonale che congiunge le frazioni balneari di Donnalucata e Playa Grande, del tutto simile a quella realizzata tra Marina di Ragusa e Casuzze alla quale la corsia sciclitana sarà direttamente collegata.

Grazie a questa iniziativa si potrà fruire in maniera del tutto diversa di un tratto di costa che, se vissuto a piedi o in bici, assume una importante e coinvolgente valenza paesaggistica. Questo perché si percorre un tratto di strada che, ad un certo punto, non ha abitazioni né a destra né a sinistra, proponendosi in tutta la sua naturalezza verso il mare, con immagine da cartolina; ogni altro dettaglio, incluso la delibera comunale la si può trovare sul sito https://www.fondazioneconfeserfidi.com.

Soddisfatti i rappresentanti del comitato promotore Giovanni Favacchio, Francesco Migliore, Thomas Cannella, Marcello Pellegrino, Sandro Riccotti, Pino La Guardia, Bartolo Mililli, Renato Bonuomo, Martina Mililli e Rita Luciani i quali fanno sapere che:

“La notizia del finanziamento della Regione Siciliana per la realizzazione della pista ciclo pedonale che collegherà Donnalucata a Playa Grande ci riempie enormemente di gioia. Esprimiamo enorme gratitudine all’onorevole Orazio Ragusa, all’assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone, al presidente della regione Sicilia Nello Musumeci per la concessione del finanziamento. Ringraziamo infinitamente l’assessore Viviana Pitrolo, il Sindaco Enzo Giannone ed l’ing. Andrea Pisani che ci sono stati vicini sin dal primo momento assicurando il supporto amministrativo senza il quale non saremmo potuti neanche partire. Infine ringraziamo particolarmente tutti i numerosi cittadini che con le loro donazioni ci hanno spronato ad andare avanti in questo progetto che ora si potrà veramente concretizzare”.