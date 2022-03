Pit si libera da solo dalle catene e scappa, ora è felice a Torino FOTO

Agrigento - Si chiama Pit ed è un meticcio che era stato dato in adozione a una famiglia in un paese della provincia di Agrigento. Dopo un po’ di anni con loro, probabilmente in seguito ad alcuni problemi o conflitti familiari, Pit è stato tristemente “scaricato” nella casa in campagna della famiglia. L’hanno legato in un terreno di loro proprietà, e il proprietario del quattro zampe ha iniziato ad andare qualche volta a portargli acqua e cibo.

Ma le visite dell'uomo erano così poco frequenti che Pit era diventato pelle e ossa. In quel luogo, abbandonato a se stesso, stava rischiando di morire di fame e di solitudine, e così dopo svariati tentativi e molto stress, paura ed esasperazione, il cane è riuscito a scappare. Le stesse volontarie che lo avevano dato in adozione lo hanno riconosciuto, mentre girovagava in paese: «ma questo è Pit – si sono dette – che ci fa in mezzo alla strada?».

Così l’hanno ripreso con sé, e intorno al collo hanno notato che aveva una ferita molto profonda, che si era provocato da solo nel tentativo di liberarsi dalla catena. Pit è stato curato in Sicilia, e quando si è ripreso le volontarie hanno contattato il rifugio Bau di Alpignano, in provincia di Torino, chiedendo aiuto per accoglierlo. Pit ha così viaggiato fino in Piemonte, perché all’età di sette anni un’adozione in Sicilia per lui sarebbe stata difficilissima.

Il precedente proprietario di Pit è stato denunciato per maltrattamenti, ma per fortuna adesso la vita del cane è cambiata. Grazie a un appello su Facebook una giovane coppia si è interessata alla sua storia, e adesso il quattro zampe è felice in una casa a Torino. Storie che, purtroppo, continuano ad accadere di recente anche in provincia di Ragusa. «Pit ha avuto il suo lieto fine – raccontano dal Bau di Alpignano – e dal momento del suo arrivo all’adozione sono passati appena quindici giorni. Lui è un cane dolcissimo e per i nuovi proprietari è stato un vero colpo di fulmine».