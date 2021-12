Più di 9000 donne in gravidanza vaccinate in Sicilia

Palermo - Sono più di 9mila le donne vaccinate durante la gravidanza in Sicilia, mentre nella sola città di Palermo sono stati 250 i casi di gestanti non vaccinate ricoverate in reparto Covid. 180 i parti riusciti, mentre circa 50 sono state le gravidanze interrotte o con patologie e complicanze collegabili al covid.

Il tema della vaccinazione in gravidanza, che rientra tra i punti prioritari dell’attività di promozione della salute dell’Assessorato Salute della Regione siciliana, è uno degli argomenti al centro del XV Congresso regionale dell’Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI).

«La salute della donna oltre la pandemia», che si svolge da domenica 5 a martedì 7 dicembre 2021 al Centro Congressi Hotel Saracen, Isola delle Femmine (Palermo), L'evento accende i riflettori su tematiche che spaziano dalle problematiche legate alla ginecologia oncologica in pandemia, alle tecniche interventistiche post covid, alla donazione del sangue cordonale, fino alla gestione del travaglio e del post-partum nella gestante in solitudine e medicina di genere.