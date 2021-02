Più resse, meno multe: non solo mare nel primo weekend arancione VIDEO

Ragusa – Se non ci fosse la regola della permanenza di almeno due settimane in un colore prima di qualunque cambio, probabilmente la Sicilia sarebbe entrata in zona gialla già dal weekend appena trascorso, che è stato il primo arancione dell’anno. Com’è andata negli ultimi tre giorni? Ormai i controlli portano più alla scoperta di altri reati, dallo spaccio all’allontanamento dai domiciliari, che all’accertamento di contravvenzioni alle residue, blande restrizioni anti Covid. 16 multe tra Marsala e Petrosino per assembramenti fuori dai bar e mancate mascherine, a Palermo chiusi e multati una palestra aperta nonostante il divieto e un bar col gestore positivo al lavoro: blitz innescati entrambi da denunce di solerti cittadini, che provano a ricucire le maglie larghe delle forze dell’ordine. A Mazara del Vallo, nel trapanese, i carabinieri hanno denunciato un marsalese fuggito improvvisamente dal reparto Covid dell’ ospedale Abele Ajello, in cui era ricoverato, per andarsene a spasso tra i negozi del centro. Identico episodio qualche giorno a Biancavilla, nel catanese: in quel caso il paziente era riuscito a prendere il treno fino a Maletto prima di essere bloccato.

Dove hanno deciso di fare dei controlli straordinari, come domenica a Messina, in qualche ora città hanno fruttato un arresto, due denunce e oltre venti sanzioni per violazioni alle norme anti contagio. Tutto sommato resta un bottino abbastanza magro, rispetto ai numeri a tre cifre del periodo rosso. Ci si porta avanti con l'arretrato, controllando a campione le motivazioni dei fermati durante il lockdown e spiccando le sanzioni rimaste indietro: 13 partecipanti al funerale di un giovane tifoso, tenutosi lo scorso 30 novembre allo stadio comunale “Paolo Marino” di Castel Vetrano, sono stati da poco raggiunti da una multa di 400 euro ciascuno. Ma il giallo è ormai nell’aria e ce ne accorgiamo girando per le strade delle città, dove tanti cittadini ormai legittimamente girano per i motivi più vari. Movimenti di massa ingestibili dalle autorità cittadini con pattugliamenti e posti di blocco.

A cominciare dal centro di Catania, affollato di pedoni nella sera di Sant’Agata: tanto valeva consentire le celebrazioni. Il giorno dopo, sempre nel capoluogo etneo, la ressa di devoti in piazza Duomo e in via Dusmet, e di clienti tra i banchi in Fiera, immortalati nel primo video. Nel secondo, il caotico “backstage” della spiaggia di Palermo, con il lungomare dove non c’è più posto per parcheggiare. Infine il video postato ieri da Giovanni Cirasa da Caltanissetta, con la preghiera islamica lungo corso Vittorio Emanuele, dopo la chiusura della moschea, che ha suscitato un acceso dibattito tra i residenti. Ce ne sarebbero tanti altri, da costruirci un docufilm. Tutto autorizzato? Casi isolati, si dirà, che creeranno al massimo qualche focolaio ma non metteranno a rischio il cartellino giallo che tutti danno al via da lunedì prossimo. Anche perché, se ci sarà, il contagio da rilassamento non si vedrà prima di una decina di giorni, quando il colore ormai sarà cambiato.