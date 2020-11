Pizza in barattolo: la variante dall'America si mangia col cucchiaio

In alcuni locali la servono come aperitivo e va mangiata con il cucchiaio. La nuova variante della pizza Arriva dagli Stati Uniti (ovviamente) e farà storcere il naso ai puristi di questa amatissima pietanza tipicamente italiana. Di che cosa si tratta? Della pizza in barattolo, si avete capito bene. Dopo la pizza all'ananas che ci sembrava essere il peggio del peggio (mai dire mai!), arriva la “pizza in barattolo. ”L’ultima trovata è la pizza racchiusa non nel solito cartone da asporto ma in un barattolo.

Dal momento che deve entrare in un vasetto di vetro (quello che si usa solitamente per le conserve), questa versione è "scomposta" e ricomposta in strati da gustare al cucchiaio. Lanciata inizialmente da alcuni locali americani, l'idea è stata esportata oltreoceano arrivando ad affermarsi anche in Europa, in particolare in alcuni paesi nordici. Nella maggior parte dei casi viene proposta come aperitivo, per mettere ben in chiaro che la versione classica è insostituibile.

Gli ingredienti (disposti in strati sovrapposti) sono quelli che conosciamo bene: impasto per pizza, pomodoro, mozzarella, basilico e olio extravergine d'oliva. Insomma gli ingredienti sono quelli della classica Margherita. Anche se qualcuno, visto che c'era, ha aggiunto anche ingredienti tipici di altri gusti.

Insomma, il gusto potrebbe ricordare anche quello della pizza, ma non tutti hanno apprezzato questa scomposizione e i veri puristi non l'hanno presa affatto bene. E voi? Lo fareste l'aperitivo con la pizza scomposta da mangiare con il cucchiaio?