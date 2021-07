Planeta festeggia il ritmo lento della vita, a Buonivini

Noto - Una serata alla scoperta del gusto lento della vita. Planeta ha dato appuntamento in contrada Buonivini (nomine ac re, avrebbero detto i latini) il 10 luglio, per offrire la musica di Alfio Antico, la mostra, fra gli altri, di sculture Irene Coppola, e la degustazione dei vini della casa vinicola in una serata partecipata e aperta dalla famiglia Planeta al completo. La mostra dal titolo "Lontanissima Luna", inaugurata il 10 Luglio, sarà visibile fino al 10 Settembre.

Ospita opere di Giuseppe Adamo, Stefania Artusi, Oli Bonzanigo, Giuseppe Buzzotta, Marco Cassarà, Edoardo Dionea Cicconi, Irene Coppola, Mara Fabbro, José Florentino, Gummy Gue, Adriano La Licata, Elisabetta Marino, Ignazio Mortellaro, Ben K. Voss & Midge Wattles.

Il pomeriggio ha contemplato la visita alla "Cantina invisibile" progettata da Maria Giuseppina Grasso Cannizzo, con in vetrina opere di Ignazio Mortellaro e Kuboraum dalle suggestioni steampunk.

Una storia di diciassette generazioni, quella dei Planeta: 394 ettari e sei cantine dislocate in cinque territori (Menfi, Vittoria, Noto, Etna e Capo Milazzo), con l’obiettivo di valorizzare singolarmente ogni territorio attraverso un grande lavoro di ricerca, spaziando dall'adattabilità delle varietà internazionali ai vitigni autoctoni fino a quelli reliquia.

Planeta è tra le prime realtà in Sicilia e in Italia ad essersi dedicata all’enoturismo di eccellenza: a visite e degustazioni di vini si aggiungono esperienze naturalistiche e culturali ritagliate sul territorio di ciascuna cantina. Oltre alle attività in campo vitivinicolo Planeta si occupa della produzione di olio IGP nell’Oliveto Capparrina ed è attiva nel campo dell'ospitalità. La Foresteria Planeta di Menfi, con le sue 14 camere circondate da un incantevole giardino mediterraneo e il ristorante che propone le antiche ricette della tradizione famigliare, esprime la più genuina essenza e lo stile unico dell'ospitalità della famiglia. Palazzo Planeta nel centro storico di Palermo si compone di sette eleganti appartamenti, per ricreare una raffinata atmosfera casalinga che racconta lo spirito del buon vivere siciliano. Planeta è anche produttore di cultura in tutto il territorio attraverso grandi progetti: nel campo dell’Arte con “Viaggio in Sicilia”, nel Teatro con “Sciaranuova Festival” sull’Etna e nella Musica con “Santa Cecilia in Musica”: un vero e proprio mosaico di iniziative pensato per far vivere al meglio “l'Esperienza Sicilia”. Etica della produzione e rispetto dell’ambiente, del paesaggio e della cultura di ogni luogo, anche attraverso un'agricoltura sostenibile e duratura, cantine e strutture perfettamente integrate nel paesaggio, amore per la terra di appartenga e passione sono i valori che guidano da sempre l’azienda.