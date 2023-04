Platinette è finalmente tornato a casa a un mese dall'ictus

Platinette è tornato a casa. A un mese dall'ictus ischemico che lo ha colpito Mauro Coruzzi ha finalmente lasciato l'ospedale ed è rientrato nel suo appartamento.

I suoi miglioramenti erano evidenti e così dopo essere stata ricoverata in ospedale poco più di un mese, per un ictus, Platinette è tornata a casa. Ad accoglierla la sua cagnolina Kiri che era andata a trovarla anche in ospedale circa due settimane fa.

La casa era stata sistemata per il suo arrivo da alcuni amici e collaboratori, il divano è stato trasformato nel suo letto e sono stati tolti tappeti e tutto ciò che poteva esserle d'intralcio mentre camminava. Le prime foto che ha condiviso sono proprio quelle con Kiri: entrambe sul divano pronte a farsi le coccole.

Solo pochi giorni fa aveva parlato di quanto fosse difficile passare la notte in ospedale quando i pensieri diventano sempre più insistenti, ma per fortuna le sue condizioni di salute sono migliorate e Mauro Coluzzi è potuto tornare nel suo appartamento.



Il conduttore ha documentato su Instagram, con alcuni video e immagini, il momento in cui è uscito dal Niguarda di Milano e quello in cui ha fatto il suo ingresso, aiutandosi con un girello, nella sua abitazione. "14 marzo 12 aprile" ha scritto nel post: "Grazie per l’assistenza durante il ricovero. Ora sono a casa, ricominciamo". In una serie di scatti poi eccolo sdraiato sul suo nuovo divano letto con la cagnolina Kiri: "Relax".

In un video, girato il giorno dopo il suo rientro a casa, Platinette mostra poi alcuni momenti di quotidiana normalità, piccole gioie di cui si è riappropriato, dal caffè versato dalla moka, al letto da rifare e anche uno studio di registrazione, scrivendo: "Il caffè che emoziona, il letto rifatto, lo studio di registrazione prende forma", mentre in sottofondo si sentono le note di una canzone: "Il momento di un respiro (inedito)", come aggiunge lui stesso, lasciando intendere di avere presumibilmente un progetto canoro da realizzare.

Tanti i messaggi d'incoraggiamento da parte di amici e colleghi che lo esortano a riprendere fiducia in se stesso e ricominciare dopo il "piccolo stop" che ha subito la sua vita.



Infine nell'ultimo post, prima delle dimissioni, Coruzzi raccontava delle sue paure e delle sue incertezze: "Domattina saprò se verrò dimesso o no : prove di resistenza muscolare, equilibrio, valori pressori, prelievo etc etc. Mi chiedo ora se sarà l’ultima notte in questa stanza dopo un mese tondo di degenza ospedaliera e mi domando come sarà, se accadrà, il tornare a casa, con tutte le paure del caso e le incertezze del nuovo assetto, pur continuando la terapia riabilitativa fuori dall’ospedale … “, citando un brano di Mia Martini: "e poi, poi domani passerà, tu spezza il cerchio alle abitudini…e poi domani capirai che non abbiamo corso a vuoto mai, se il cuore torna ancora a illuderci".

Platinette e l'ictus

Ad annunciare il ricovero in ospedale del conduttore per un ictus ischemico era stato il suo agente il 17 marzo: "Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti".

Su Instagram poi, Marco Liorni, conduttore di 'Italia si'', programma che da alcuni anni ha tra i suoi ospiti fissi proprio Platinette aveva scritto: "Il 'nostro' Mauro si è sentito male l'altra sera, per fortuna è stato soccorso subito. Dall'ospedale ci dicono che si è trattato di un ictus ischemico. Anche da qui gli mando un abbraccio fortissimo insieme a tutto il gruppo di lavoro di Italia Si'!, è con noi dal 2018 ed è una colonna del programma. Forza Mauro!".