Pnrr sanità, confermati 3 ospedali in provincia di Ragusa

Ragusa - La commissione Salute dell'Ars ha approvato oggi la lista definitiva delle strutture previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza: un elenco lacunoso in molte province, che ha fatto litigare per oltre un mese la politica siciliana, facendo perdere la santa pazienza pure al vescovo di Caltanissetta. La risoluzione approvata a Palazzo d’Orleans aggiusta qualche pedina nel catanese e nel palermitano ma non intacca, né integra, il programma previsto per il ragusano: tre nuovi ospedali a Ragusa, Scicli e Comiso.

Al netto delle strutture minori - case comunità e centrali operative - l’inventario finale contempla: 11 ospedali a Palermo; 10 a Catania; 6 a Messina; 4 a Siracusa; 3 ciascuno a Ragusa, Agrigento e Trapani; 2 a Enna e Caltanissetta. Il prossimo passaggio burocratico è l’invio del piano all'Agenas, l'agenzia del ministero della Salute che vigila sulla qualità del sistema sanitario.