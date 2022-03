Pnrr: Sorrentino(Cgil),serve personale ma nel Def meno spesa

PALERMO, 29 MAR "Nel pubblico impiego in Sicilia ci sono 12 mila unità di personale in meno, questo da' la dimensione della desertificazione delle competenze negli uffici.

La battaglia che stiamo facendo a livello nazionale sul Pnrr verte su un un punto: il piano è spesa per investimenti nelle infrastrutture, però vanno animate dalle competenze professionali. Siccome il governo nel Def ha programmato la riduzione della spesa per il personale, ci troviamo nella condizione per la quale abbiamo la più grande quantità di risorse mai avuta dal Dopoguerra a oggi che però non può essere mobilitata perché manca il personale che si occupa della progettazione e il personale che sarà impiegato nell'implementazione dei servizi". Così la segretaria generale della Funzione pubblica della Cgil, Serena Sorrentino, a Palermo per incontrate i candidati alle Rsu riuniti in assemblea sindacale a Palermo. (ANSA).